BL-Kandidat Dolberg wechselt für 10 Millionen

Mittelstürmer Kasper Dolberg (27) kehrt zu Ajax Amsterdam zurück. Nach FT-Informationen sind sich die Niederländer mit dem RSC Anderlecht über eine Ablöse in Höhe von zehn Millionen Euro einig. Letzte Details wie Boni und Weiterverkaufsklausel sind noch zu klären. Am morgigen Dienstag soll der Medizincheck stattfinden, das Transferfenster der Eredivisie hat noch einen Tag geöffnet.

Dolberg hatte schon zwischen 2016 und 2019 für Ajax gespielt, ehe er über Nizza, Sevilla und Hoffenheim weiter nach Anderlecht zog. Interesse am dänischen Nationalspieler zeigten kürzlich auch Borussia Mönchengladbach und Celtic Glasgow.