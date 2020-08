Zweiter Sancho: BVB-Vorteil bei Bynoe-Gittens

Borussia Dortmund hat die Deadline für einen Transfer von Jadon Sancho (20) auf den kommenden Montag festgesetzt. Danach wird es „keinen Sancho-Wechsel mehr in dieser Saison geben“, unterstreicht Hans-Joachim Watzke in der ‚Süddeutschen Zeitung‘. Damit hätte der BVB genügend Zeit, einen Nachfolger zu finden. Das neue englische Supertalent hängt aber längst an der schwarz-gelben Angel.

Wie Sancho entspringt auch Jamie Bynoe-Gittens der Talentschmiede von Manchester City. Und wie die ‚Bild‘ berichtet, wird auch der 15-Jährige von Emeka Obasi beraten. Zum Geschäftsführer der Londoner Talente-Agentur ‚Elite Project Group‘ werden BVB-Sportchef Michael Zorc ausgezeichnete Kontakte attestiert.

Verhandlungen ab Samstag

Offiziell darf Zorc noch keinen Kontakt zum 15-Jährigen aufnehmen. Am kommenden Samstag feiert das Supertalent aber seinen 16. Geburtstag und kann dann Verhandlungen mit den Schwarz-Gelben führen. Im Rahmen der vielen Gespräche zwischen Zorc und Obasi über den Sancho-Wechsel fiel aber mit Sicherheit auch das ein oder andere Mal der Name Bynoe-Gittens.

Für das City-Offensivtalent ist Sancho natürlich ein schillernder Beweis, wie man sich in Dortmund entwickeln kann. Zumindest per Instagram ist Bynoe-Gittens aber auch mit weiteren BVB-Talenten wie Youssoufa Moukoko (15), Giovanni Reyna (17) und Nnamdi Collins (16) verbunden.

