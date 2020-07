Tottenham bindet Talent Skipp

Tottenham Hotspur hat ein vielversprechendes Talent gebunden. Wie die Londoner mitteilen, hat der 19-jährige Oliver Skipp seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Das ursprüngliche Arbeitspapier des Mittelfeldspielers wäre 2021 ausgelaufen.

Skipp stammt aus der Jugend der Spurs und durfte bereits erste Erfahrung bei den Profis sammeln. In der aktuellen Saison stand er in neun Spielen für die erste Mannschaft von Tottenham auf dem Platz. In Zukunft werden wohl einige folgen.

✍️ We are delighted to announce that Oliver Skipp has signed a new contract with the Club until 2024.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/EXnTRFKbuy