Bayer atmet bei Tapsoba auf

Bayer Leverkusen muss sich wohl keine größeren Sorgen um die Gesundheit von Edmond Tapsoba machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, gab es nach einer MRT-Untersuchung in Burkina Faso Entwarnung.

Tapsoba hatte sich bei der 0:1-Niederlage von Burkina Faso gegen den Senegal verletzt und fehlte daraufhin im Spiel am gestrigen Montag in Malawi (0:3). Schon am Samstag (15:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim könnte der Abwehrmann Bayer-Trainer Xabi Alonso aber wieder zur Verfügung stehen.