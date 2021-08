Salihamidzic bestätigt: Bayern beschäftigt sich mit Haaland

Mit einem Dreierpack beim gestrigen 3:0-Sieg im DFB-Pokal gegen Wehen Wiesbaden stellte Erling Haaland unter Beweis, dass er in der Sommerpause das Toreschießen nicht verlernt hat. Ein Abschied von Borussia Dortmund scheint für den 21-Jährigen akut kein Thema zu sein. Die Frage, wie lange der BVB den Norweger halten kann, drängt sich dennoch weiterhin auf.

Denn der Kreis der Interessenten ist groß. Unter ihnen ist auch der FC Bayern. „Er ist ein Topspieler, den wahrscheinlich die ganze Welt haben will. Natürlich schauen wir da hin“, bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic im ‚Doppelpass‘ auf ‚Sport1‘ und fügte an: „Sonst wären wir Vollamateure.“

Lewandowskis Nachfolger?

Aktuell spielt im Bayern-Sturm aber noch Robert Lewandowski. Bis 2023 ist der 32-Jährige noch an die Münchner gebunden. Auf die Frage, ob Haaland in Zukunft eine neue Ära an der Säbener Straße prägen könnte, gab sich Salihamidzic zurückhaltend: „Unsere Jungs können immer noch etwas zusammenspielen. Ich sehe Lewandowski jeden Tag im Training, er wurde zum Weltfußballer gewählt und will immer noch mehr.“

Besonders heiß scheint die Personalie Haaland beim FC Bayern also nicht zu sein. Bis 2024 ist der schussstarke Linksfuß noch an den BVB gebunden. Ab 2022 kann er die Schwarz-Gelben jedoch aufgrund einer Ausstiegsklausel verlassen.