Ajax-Interesse wird konkreter: 16 Millionen für Ito?

Ajax Amsterdam hat im Buhlen um Hiroki Ito nachgelegt. Wie ‚De Telegraaf‘ berichtet, finden Gespräche zwischen Ajax und dem VfB Stuttgart statt. Der niederländischen Tageszeitung zufolge soll der 24-jährige Innenverteidiger 16 Millionen Euro kosten.

Ito war erst vor einem Jahr für eine vergleichsweise magere Ablöse in Höhe von 400.000 Euro aus Japan in die Bundesliga gewechselt. Dem VfB winkt also ein großes Transferplus, würde den in der Viererkette gesetzten Linksfuß allerdings nur ungern ziehen lassen.