Antons klares VfB-Bekenntnis

Waldemar Anton hegt keinerlei Wechselgedanken. Im Interview mit ‚11Freunde‘ lässt der Innenverteidiger vom VfB Stuttgart wissen, dass Transfers in seinen Augen nicht Mittel zum Zweck sind: „Warum sollte ich ständig wechseln, wenn ich mich in einer Stadt oder bei einem Verein wohlfühle?“

Erst im Januar dehnte der 27-Jährige seinen Vertrag beim VfB bis 2027 aus, wenige Wochen später feierte er sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft. In Stuttgart trägt er als Kapitän und Stabilisator der Defensive großen Anteil am aktuellen Höhenflug, der aller Voraussicht nach in der Qualifikation für die Champions League gipfeln wird.