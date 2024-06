EM: Polen droht Lewandowski-Ausfall

Der polnischen Nationalmannschaft gehen kurz vor dem Start der Europameisterschaft die Stürmer aus. Im abschließenden Testspiel vor dem Turnier gegen die Türkei (2:1) musste Kapitän Robert Lewandowski (35) in der ersten Halbzeit mit einer Verletzung ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht derzeit noch aus. Es ist unklar, ob er im ersten Gruppenspiel der Polen am Sonntag gegen die Niederlande (15 Uhr) auflaufen können wird.

Auch seinen Sturmpartner erwischte es in der Partie gegen die Türkei. Karol Swiderski (27) traf in der 12. Minute zur 1:0-Führung und verletzte sich beim anschließenden Jubelsprung am Knöchel. Auch er musste ausgewechselt werden. Bereits in der vergangenen Woche hatte sich Arkadiusz Milik beim Testspiel gegen die Ukraine (3:1) am Knie verletzt. Der 30-Jährige wird das Turnier definitiv verpassen.