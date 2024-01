Ausstiegsklausel: Der Preis für Itakura

Innenverteidiger Ko Itakura (26) besitzt in seinem bis 2026 datierten Vertrag bei Borussia Mönchengladbach offenbar eine Ausstiegsklausel. Nach Informationen von ‚Sky‘ ist der Passus ab dem kommenden Sommer gültig und beträgt zwischen zehn und 15 Millionen Euro.

Interesse an Itakura wurde in den zurückliegenden Tagen und Wochen in erster Linie dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur und der SSC Neapel nachgesagt. Bei Gladbach wiederum ist man laut ‚Sky‘ um eine vorzeitige Vertragsverlängerung bemüht. Damit einhergehend würde man die Itakura-Klausel gewiss streichen oder zumindest anheben wollen.

Wie der Japaner plant, der aktuell beim Asien-Cup im Einsatz ist, sickerte noch nicht durch. An den Niederrhein war Itakura vor eineinhalb Jahren für fünf Millionen Euro von Manchester City gekommen und ist dort – sofern fit – auch gesetzte Stammkraft.