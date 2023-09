DFB-Verhandlungen: Bayern lehnt Nagelsmann-Bitte ab

Nach wie vor ist Julian Nagelsmann einer der Topkandidaten auf den vakanten Posten des Bundestrainers. Das Finanzielle wird aber offenbar zu einer großen Hürde für ein Engagement des 36-Jährigen beim DFB. Und das, obwohl der FC Bayern auf eine Ablösesumme für den Coach verzichten würde, der noch bis 2026 beim Rekordmeister unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von einer möglicherweise zu hohen Diskrepanz zwischen Nagelsmanns aktuellem Bayern-Gehalt und dem Salär, das er beim DFB beziehen würde, ist die Rede. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, den finanziellen Abstieg für den Trainer zu minimieren, versuchte sich die Nagelsmann-Seite offenbar auch an einer ungewöhnlichen Lösung.

Lese-Tipp

FC Bayern: Kane von den Fans überrascht

Zusätzliche Abfindung?

Wie der ‚kicker‘ berichtet, fragte man an der Säbener Straße an, ob der Klub dem 36-Jährigen eine zusätzliche Abfindung zahlen würde, wenn er beim DFB anheuert. Dadurch könnte Nagelsmann sein Gehalt reduzieren, unterm Strich aber immer noch ähnlich viel kassieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge kommt das für die Münchner aber nicht in Frage, die Anfrage wurde von der Chefetage umgehend abgelehnt. Und so liegt es nun ausschließlich an Nagelsmann und dem DFB, eine Einigung zu finden.