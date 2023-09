Iago vor Augsburg-Abflug

Der FC Augsburg hat noch einen Abnehmer für Iago gefunden. Laut dem kroatischen Portal ‚Germanijak.hr‘ geht es für den Linksverteidiger aller Voraussicht nach zu Dinamo Zagreb. Zwischen den Vereinen herrsche Einigkeit über alle Details, der Spieler selbst müsse aber noch grünes Licht geben.

Das Transferfenster in Kroatien schließt am morgigen Freitag. Iagos Vertrag in Augsburg läuft nur noch bis Sommer 2024. Zum FCA war der 26-jährige Brasilianer vor vier Jahren für 6,5 Millionen Euro vom SC Internacional Porto Alegre gekommen. In der neuen Saison ist Iago noch ohne Einsatz.