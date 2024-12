Neuer Bayern-Stürmer: Eberl verkündet Entscheidung

Zumindest im anstehenden Winter-Transferfenster will der FC Bayern nach aktuellem Stand keinen Backup für Torjäger Harry Kane an Bord holen. Sportvorstand Max Eberl sagte nach der gestrigen Niederlage gegen Mainz 05 (1:2): „Nein. Weil wir denken, dass wir einen Kader haben, der die Qualität hat, die Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eber betonte weiter: „Wie sagt man so schön: Bayern ist auch kein Geldscheißer. Es ist zwar so, dass wir tolle Zahlen haben, die kommen aber daher, dass wir immer wieder auch wirtschaftlich denken.“ Kürzlich berichtete die ‚Sport Bild‘, dass die Münchner spätestens im Sommer einen weiteren Mittelstürmer an Bord holen wollen, fünf potenzielle Kandidaten sickerten bereits durch.