Möglicher Wechsel: Silas fehlt im VfB-Training

Dem VfB Stuttgart könnte noch ein Abgang ins Haus stehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, konkretisiert sich ein Abschied von Silas Katompa Mvumpa immer mehr. Der pfeilschnelle Rechtsaußen fehle heute im Training des VfB.

Für Silas haben sich zwei Wechselmöglichkeiten im Ausland aufgetan: Der RSC Anderlecht und Roter Stern Belgrad. In Brüssel wohnt Silas‘ Freundin mit den Kindern, allerdings gestalteten sich die Gespräche zwischen den Vereinen zuletzt schwierig. Das Transferfenster in Belgien ist noch bis Freitag geöffnet.

In Serbien dürfen die Klubs noch bis zum 13. September einkaufen. Pikant: Belgrad trifft in der Champions League-Ligaphase am 27. November auf den VfB. Kommt es dann schon zum schnellen Wiedersehen mit Silas? Mit einer Entscheidung ist in Kürze zu rechnen.