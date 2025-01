Mainz: Torschütze Weiper soll verlängern

Wenn es nach dem 1. FSV Mainz 05 geht, soll Angreifer Nelson Weiper noch lange an Bord bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, bemühen sich die Mainzer darum, den im Sommer auslaufenden Vertrag langfristig zu verlängern. „Der Vertrag wird nicht auslaufen“, so Sportvorstand Christian Heidel. Ohnehin besitzt der Bundesligist die Option, das Arbeitspapier um ein Jahr bis 2026 auszudehnen.

Nach seiner langwierigen Meniskusverletzung benötigte der 19-Jährige in dieser Saison lange, um in Fahrt zu kommen. Am vergangenen Samstag gab er gegen den VfB Stuttgart sein Startelf-Debüt in dieser Spielzeit und zahlte Trainer Bo Henriksen mit seinem ersten Treffer beim 2:0-Sieg das Vertrauen zurück. Aktuell profitiert der Stürmer von der Verletzung von Jonathan Burkardt (24), zuvor kam Weiper auf acht Jokereinsätze.