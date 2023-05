Torjäger aus Zürich auf Bundesliga-Radar

Aiyegun Tosin vom FC Zürich wird ab Sommer voraussichtlich für einen anderen Verein auflaufen. Möglichkeiten für einen Wechsel würden sich dem fünffachen Nationalspieler des Benin nach FT-Informationen in Deutschland, Frankreich und Spanien bieten. Drei Vereine aus Ligue 1 und der Bundesliga sind bereits etwas konkreter vorgestoßen. Hinzu kommen exotischere Optionen außerhalb Europas.

Bis 2024 steht Tosin noch in Zürich unter Vertrag. Als Ablöse stehen zwei Millionen Euro im Raum. Andernfalls würden die Schweizer Gefahr laufen, den Torjäger ein Jahr später ablösefrei zu verlieren. In der laufenden Spielzeit erzielte Tosin wettbewerbsübergreifend 15 Tore in 37 Einsätzen. In den vergangenen Wochen musste der 24-Jährige aufgrund einer Oberschenkelverletzung passen. Seit der Rechtsfuß ausfällt, konnte Zürich nur noch eines von fünf Spielen gewinnen.

