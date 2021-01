United: Solskjaer lässt Trio ziehen

Bei Manchester United kann ein Trio bei Vertragsende die Koffer packen. Ole Gunnar Solskjaer gab auf der heutigen Pressekonferenz der Red Devils einen Ausblick auf die Transferplanungen: „Marcos Rojo und Sergio Romero haben Verträge bis zum Sommer und sie werden nicht verlängert.“ Bei Rojo hofft United noch auf ein Winter-Angebot von den Boca Juniors.

Der dritte Spieler im Bunde, dessen Zeit im Old Trafford zu Ende geht, ist Odion Ighalo. Ende Januar läuft der Kontrakt der Leihgabe von Shanghai Shenshua aus. Da der 31-jährige Angreifer in der laufenden Spielzeit gerade einmal zu neun Einsatzminuten in der Premier League kam, besteht kein Bedarf auf eine Verlängerung des Engagements.