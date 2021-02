Liverpool verpflichtet Davies

Der FC Liverpool reagiert auf die Verletzungsmisere in der Verteidigung mit der Verpflichtung von Ben Davies (25). Der Engländer kommt von Preston North End aus der Championship und kostet dem Vernehmen nach knapp über zwei Millionen Euro Ablöse. Über die Vertragslaufzeit machen die Reds keine dezidierten Angaben.

„Es ist eine riesige Chance. Natürlich kam es etwas überraschend. Aber wenn man erst einmal anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, ist die Chance, die sich mir bietet, unglaublich. Ich wäre dumm, wenn ich nicht das Beste daraus machen und von den Spielern hier lernen würde“, so Davies.

