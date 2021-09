Pedri & Fati: Barça denkt langfristig

Der FC Barcelona will seine beiden großen Hoffnungsträger Pedri (18) und Ansu Fati (18) langfristig an sich binden. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge peilen die Katalanen in beiden Fällen einen Vertrag über fünf Jahre an. Folglich wäre das Teenager-Duo dann bis 2026 an den Klub gebunden.

Nach Ousmane Dembélé (24) sollen Pedri und Fati die nächsten sein, die bei Barça neue Arbeitspapiere unterschreiben. Erstgenannter schoss Ballverteiler in der zurückliegenden Saison und der anschließenden EM geradezu durch die Decke. Offensivspieler Fati hingegen fiel mehrere Monate mit einer schweren Knieverletzung aus, befindet sich seit kurzem aber wieder im Training.