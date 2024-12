Schalke: Neuer Sportvorstand noch vor Weihnachten?

Der FC Schalke 04 hat sich dazu entschieden, einen neuen Sportvorstand zu installieren. Wie ‚Sky‘ berichtet, soll dieser im Optimalfall sogar noch vor der Winterpause bei den Königsblauen unterschreiben. Bis zuletzt war unklar, ob S04 diesen Posten überhaupt besetzen will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut dem Bericht hat Schalke nun aber eine Findungskommission installiert, die einen neuen starken Mann vorschlagen soll. In den letzten Tagen haben die Vereinsbosse um den Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann ein teils desolates Bild in der Öffentlichkeit abgegeben, allen voran in der Causa Fährmann.