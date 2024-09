Monaco-Duo spielt gegen Barça vor

Beim FC Barcelona stehen offenbar zwei Spieler des heutigen Champions League-Gegners AS Monaco im Fokus. Die Fachzeitung ‚Sport‘ berichtet, dass sich die Verantwortlichen der Blaugrana mit den beiden brasilianischen Außenverteidigern Vanderson (23) und Caio Henrique (27) beschäftigen und das Duo am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) beim direkten Aufeinandertreffen im Fürstentum genau unter die Lupe nehmen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Linksverteidiger Henrique, einst für den La Liga-Rivalen Atlético Madrid am Ball, spielt seit vier Jahren für Monaco und zählt zu den Leistungsträgern seiner Mannschaft. Das gleiche gilt für Vanderson auf der anderen Abwehrseite. Erstgenannter ist noch bis 2027, Letzterer bis 2028 an die ASM gebunden. In beiden Fällen würde wohl eine hohe Ablöse fällig werden.