BVB: Anton „noch nicht da, wo ich sein möchte“

Waldemar Anton geht selbstkritisch mit seinen bisher gezeigten Leistungen für Borussia Dortmund um. Bei ‚transfermarkt.de‘ sagt der Innenverteidiger: „Meine persönlichen Erwartungen haben sich bisher noch nicht erfüllt, ich bin diesen leider noch nicht gerecht geworden. So ehrlich muss man schon sein. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Da geht noch viel mehr.“ Der 28-Jährige wechselte im vergangenen Sommer für 22,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zum BVB.

Als einen Grund, warum er bislang bisher nicht vollständig in Dortmund angekommen ist, sieht Anton auch sein Verletzungspech. „Klar war ich in dieser Saison auch schon dreimal verletzt, für meine Verhältnisse ist das sehr viel – aber das darf keine Ausrede sein. Auch für mich war es keine einfache Saison. Einen richtigen Spielrhythmus hatte ich nicht. Es steckt auf jeden Fall noch mehr in mir, als die Fans aktuell von mir zu sehen bekommen.“ In der laufenden Spielzeit kommt der siebenfache deutsche Nationalspieler wettbewerbsübergreifend auf bislang 29 Pflichtspiele, in denen er einen Treffer erzielte und drei weitere vorbereitete.