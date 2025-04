Thomas Müller wird den FC Bayern am Ende der Saison verlassen – allerdings mit etwas Verzögerung. Wie der deutsche Rekordmeister offiziell mitteilt, wird der 35-Jährige auch an der in den USA stattfindenden Klub-Weltmeisterschaft teilnehmen. Da diese bis zum 13. Juli geht und Müllers Vertrag eigentlich am 30. Juni auslaufen würde, wurde der Kontrakt etwas ausgeweitet.

Außerdem teilt der FCB mit, dass Müller ein Abschiedsspiel erhalten wird. „Thomas Müller ist der Inbegriff einer bayerischen Bilderbuchkarriere, er ist großgeworden in und mit Bayern: Vom Ammersee in die Allianz Arena, bis nach Asien und Amerika. Niemand gewann mehr Deutsche Meisterschaften, und bisher 33 Titel sprechen Bände“, sagt Präsident Herbert Hainer zum Abschied des Offensivspielers.