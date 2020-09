Areola schließt sich Fulham an

Alphonse Areola setzt seine Karriere beim FC Fulham fort. Wie die Engländer mitteilen, kommt der 27-jährige Torhüter für ein Jahr per Leihe von Paris St. Germain ins Craven Cottage. Für den Anschluss besteht eine Kaufoption.

In der vergangenen Saison war Areola an Real Madrid verliehen. Mit den Königlichen feierte der gebürtige Pariser die spanische Meisterschaft, als Nummer zwei kam er immerhin auf neun Pflichtspieleinsätze. In London will er nun wieder regelmäßig zum Zug kommen.