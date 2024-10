Vertrag läuft aus: Pléa muss Gladbach überzeugen

Borussia Mönchengladbach hat mit Angreifer Alassane Pléa noch keine konkreten Gespräche über eine Vertragsverlängerung begonnen. Wie ‚Sky‘ berichtet, möchte der Bundesligist derzeit abwarten und sehen, wie sich die Leistung des Franzosen in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt. Laut dem Bezahlsender hoffe man bei den Fohlen „auf eine Leistungssteigerung des Stürmers“.

Das bedeute aber nicht, dass eine Ausweitung des im kommenden Sommer auslaufenden Kontrakts ausgeschlossen sei. Im Klub ist man sich laut ‚Sky‘ sehr wohl den Qualitäten des 31-Jährigen bewusst. Pléa wechselte 2018 von OGC Nizza nach Gladbach. Seitdem stand der einmalige französische Nationalspieler in 211 Pflichtspielen für die Fohlen auf dem Platz, in denen er 107 Scorerpunkte beisteuerte. In dieser Spielzeit steht für Pléa bisher ein Treffer in sechs Bundesligaspielen zu Buche.