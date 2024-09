„Versuche alles rauszuholen“: Müller lässt Bayern-Zukunft offen

Verlängert Thomas Müller (35) sein beim FC Bayern bis zum Ende der Saison datiertes Arbeitspapier nochmal oder hängt er die Fußballschuhe an den Nagel? Eine Entscheidung in der Angelegenheit ist noch nicht gefallen.

„Von der Arbeitssituation her sieht es so aus, dass ich bis Sommer Vertrag habe. Dementsprechend versuche ich, in diesem Jahr alles rauszuholen. Alles, was danach kommt, das weiß ich jetzt auch selber noch gar nicht, was ich will, was der Verein will, was wir alle wollen“, konstatiert die Münchner Klublegende im Interview mit der ‚DFL‘.

„Deshalb habe ich da keine Ahnung“, fährt der frühere deutsche Nationalspieler (131 Länderspiele) fort, „ich will das auch gar nicht in meinen Fokus rücken. Da ist natürlich normalerweise immer auch Teil des Geschäfts und auch Teil der Gedanken der Menschen, der Spieler, wie geht es mit mir weiter? Das ist schon eine Sondersituation, wenn du im Herbst deiner Karriere bist.“

Müller lief in seiner beeindruckenden Karriere für keinen anderen Verein als den FC Bayern aufs Feld. In der Folge empfinde der Rekordspieler (713 Einsätze) „mehr Entspanntheit, als es normal ist in dem Geschäft“. Eine Tendenz zeichnet sich bislang nicht ab. Gut möglich, dass es erst im kommenden Jahr Gewissheit über Müllers Zukunft gibt.