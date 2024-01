Henderson-Nachfolger aus der Premier League?

Bei Al Ettifaq läuft die Suche nach einem Ersatz für Jordan Henderson (33), der sich am Donnerstag Ajax Amsterdam angeschlossen hat. Laut Fabrizio Romano würde der von Steven Gerrard trainierte Klub aus Saudi-Arabien dabei gerne in der Premier League zuschlagen: Abdoulaye Doucouré (31) vom FC Everton soll sich weit oben auf der Wunschliste befinden.

Al Ettifaq habe bereits beim Spieler und auch bei den Toffees angefragt – der Tabellen-17. will seinen Stammspieler aber nur ungern ziehen lassen. Erst im November hatte Doucouré seinen Vertrag bei Everton verlängert. Der Mittelfeldspieler hat in dieser Saison sechs Tore in 18 Ligaspielen erzielt.