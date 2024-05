Baumann spricht über Ducksch-Verbleib

Die Zukunft von Marvin Ducksch (30) bei Werder Bremen bleibt ungewiss. Wenn es nach dem scheidenden Sportchef Frank Baumann geht, soll der bei den Fans umstrittene Stürmer den Norddeutschen jedoch erhalten bleiben, wie er der ‚DeichStube‘ verrät: „Er hat jetzt zwei Jahre lang alle Kritiker widerlegt, dass er nicht erstligatauglich sei. Seine Quote spricht absolut für ihn, deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir weiterhin den Weg gemeinsam gehen können.“

Ducksch hat seinen Vertrag bei Werder in der vergangenen Saison bis 2026 verlängert. Der Kontrakt enthält jedoch eine Ausstiegsklausel, die noch bis zum 14. Juni gezogen werden kann. Interessierte Klubs können den zweifachen Nationalspieler dem Vernehmen nach für sieben Millionen Euro verpflichten. Baumann zeigt sich dennoch leicht optimistisch, was einen Verbleib des Torjägers angeht: „Ich glaube, dass Marvin weiß, was er an uns hat und wir wissen, was wir an ihm haben. Aber es ist vielleicht eine Fity-Fifty-Situation.“