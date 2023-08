Nottingham schnappt sich einen Weltmeister

Nottingham Forest bessert auf der Rechtsverteidiger-Position mit einem Weltmeister nach. Die Tricky Trees vermelden die Verpflichtung von Gonzálo Montiel. Der 26-jährige Argentinier kommt per Leihe vom FC Sevilla zum Premier League-Teilnehmer aus den Midlands.

Auch eine Kaufoption ist in dem Geschäft inbegriffen. 23 Länderspiele bestritt Montiel für Argentinien, viermal kam er bei der WM in Katar zum Einsatz und hatte seinen Anteil am Triumph der Albiceleste. Ausgebildet wurde er bei River Plate, wechselte 2021 nach Sevilla und nun nach England.