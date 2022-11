SV Werder: Lange Pause für Agu

Der SV Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Felix Agu verzichten. Nach Angaben des Bundesligisten hat der Außenverteidiger mit Problemen an der Patellasehne zu kämpfen und fällt bis zum neuen Jahr aus. „Felix machen die Probleme schon etwas länger zu schaffen, er hat in den letzten Wochen aber auf die Zähne gebissen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Jetzt ist es aber an der Zeit, ihm die Pause zu geben, damit er im neuen Jahr wieder dabei sein kann“, erklärt Werders Cheftrainer Ole Werner.

In der laufenden Spielzeit kam Agu bislang nicht über den Status des Einwechselspielers hinaus. Rechts hinten hat ihm der formstarke Mitchell Weiser den Rang abgelaufen, auf der gegenüberliegenden Seite verteidigt zumeist Anthony Jung, der allerdings am heutigen Dienstag krankheitsbedingt mit dem Training aussetzen musste.