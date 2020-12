U21-EM: DFB trifft auf die Niederlande | Alle Gruppen im Überblick

Die von Stefan Kuntz betreute DFB-Elf geht als amtierender Vize-Europameister in das Turnier, 2019 verlor man das Finale gegen Spanien. Zwei Jahre zuvor hatte Deutschlands U21 die Iberer noch besiegt – es war der der zweite EM-Titel nach 2009.

Der Modus

Die U21-Europameisterschaft findet in Ungarn und Slowenien statt. 16 Nationen kämpfen in vier Gruppen um die acht Viertelfinal-Tickets. Das Besondere: Wegen der Corona-Pandemie wird die Gruppenphase zwischen dem 24. und 31. März 2021 ausgetragen, die K.o.-Phase beginnt erst am 31. Mai. Das Finale ist für den 6. Juni geplant.

Die Gruppen

Gruppe A

Ungarn

Deutschland

Rumänien

Niederlande

Gruppe B

Slowenien

Spanien

Tschechien

Italien

Gruppe C

Russland

Island

Frankreich

Dänemark

Gruppe D