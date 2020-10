Hohe Ausstiegsklausel: Cunha vor Verlängerung

Matheus Cunha steht bei Hertha BSC offenbar kurz vor einer Verlängerung seines 2024 auslaufenden Vertrags. Nach Informationen von ‚Sky‘ soll der Kontrakt des Brasilianers inklusive Gehaltserhöhung um eine weitere Saison bis 2025 ausgedehnt werden.

Thema der Verhandlungen sei auch eine Ausstiegsklausel, die ab Sommer 2022 greifen könnte. Als Größenordnung nennt ‚Sky‘ 50 Millionen Euro. Für 18 Millionen Euro hatten die Berliner den Offensivspieler Ende Januar aus Leipzig verpflichtet.

In seinen 17 Einsätzen für die Hertha schoss Cunha acht Tore und legte fünf weitere Treffer auf. Paris St. Germain und Inter Mailand sollen im Sommer an einem Transfer des 21-Jährigen interessiert gewesen sein. Seine Zukunft sieht Cunha aber vorerst in Berlin.