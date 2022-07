Montanier verlängert in Toulouse

Cheftrainer Philippe Montanier bindet sich bis 2024 an den FC Toulouse. Der 57-jährige Franzose übernahm den Klub im Juni 2021 und führte ihn in der vergangenen Saison zum Meistertitel in der Ligue 2. Jetzt möchte er mit Toulouse das Ziel Klassenerhalt angehen.

Unter der Anzeige geht's weiter