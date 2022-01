VfB: Zwei Talente könnten verliehen werden

Beim VfB Stuttgart möchte man zwei jungen Spielern Praxis auf hohem Niveau verschaffen. Nach Informationen der ‚Stuttgarter Nachrichten‘ visieren die Schwaben bei Clinton Mola (20) und Momo Cissé (19) Leihgeschäfte an.

Defensivmann Mola sammelte in der Hinrunde 112 Einsatzminuten, Cissé kommt sogar nur auf deren 33. „Wir müssen deshalb schauen, was für seine Entwicklung das Beste ist“, sagt Sven Mislintat über Cissé, für den der Sportdirektor eine Leihe in Frankreich oder Belgien anvisiert.