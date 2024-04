Werder: Njinmah wochenlang raus

Werder Bremen wird vorerst auf Shootingstar Justin Njinmah verzichten müssen. Wie die Grün-Weißen mitteilen, wird sich der 23-Jährige am morgigen Donnerstag einer Operation am Sprunggelenk unterziehen. Der schnelle Offensivspieler wird den Bremern in den kommenden Wochen damit nicht zur Verfügung stehen.

Njinmah verletzte sich vor rund zwei Wochen im Vorfeld des Spiels gegen Union Berlin (1:2). „Wir haben dann verschiedene Untersuchungen am Sprunggelenk bei Justin machen lassen und es wurde ein freies Gelenkteil festgestellt, das die Probleme verursacht und nun operativ entfernt wird. […] Das ist sowohl für Justin als auch für uns eine wirklich schlechte Nachricht. Wir hoffen aber, dass Justin uns noch in den letzten Spielen der Saison zur Verfügung stehen kann“, so Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz.