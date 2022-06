Ibra-Verlängerung mit viel Amore | Jesus zu Real?

Neuer Vertrag für Ibrahimovic

Auf den Jubel folgte die Hiobsbotschaft: Kurz nachdem der AC Mailand den ersten Scudetto nach elf Jahren gewonnen hatte, mussten die Rossoneri den monatelangen Ausfall von Ikone Zlatan Ibrahimovic (40) im Zuge einer Knieoperation vermelden. Doch Milan lässt seinen Altmeister nicht hängen und bietet ihm laut ‚Gazzetta dello Sport‘ eine einjährige Verlängerung zu angepassten Bezügen an. Über die Gehaltssenkung wolle Ibrahimovic, dem nun das verletzungsbedingte Karriereende erspart bleibt, hinwegsehen. „Firmò per amore“, legt die Fachzeitung dem Superstar in den Mund. Zu Deutsch: „Ich unterschreibe für die Liebe“. Großes Kino.

„50 Kilos“ für Jesus

Nach der vollen Dröhnung Romantik wenden wir uns nun der knallharten Seite des Fußballgeschäfts zu. Die Situation von Gabriel Jesus ein Jahr vor Vertragsende bei Manchester City: Sportlich nicht unumstritten und in Zukunft auch noch im Schatten eines gewissen Erling Haaland. Das macht den Brasilianer automatisch zum Wechselkandidaten. Neben dem FC Arsenal wird neuerdings auch Champions League-Sieger Real Madrid als Abnehmer gehandelt, denn Jesus soll den Königlichen aktiv angeboten worden sein. Die ‚Marca‘ weiß allerdings: „Gabriel Jesus kostet 50 Kilos“ – die spanische Umschreibung für Millionen.

Peps Loblied auf Lewy

Wie erwähnt haben sich Manchester City und Pep Guardiola bereits Erling Haaland geschnappt und können das Treiben auf dem Stürmerkarussell ganz entspannt beobachten. Gegenüber der ‚Sport‘ äußerte sich der katalanische Startrainer nun über Robert Lewandowski, einem seiner ehemaligen Schützlinge, der den FC Bayern lieber heute als morgen verlassen will. Seinem anderen Ex-Klub FC Barcelona würde Pep zu dieser Verpflichtung gratulieren: „Wir sprechen von einem großartigen Spieler, der sich an überall anpasst. Seine Karriere spricht für sich.“