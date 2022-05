Athen will Gacinovic behalten

Mijat Gacinovic könnte in Griechenland bleiben. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Panathinaikos Athen eine Festverpflichtung der Hoffenheim-Leihgabe anstrebt. Gacinovic war Ende Januar in die griechische Hauptstadt gewechselt, ist dort in der Regel gesetzt und gewann kürzlich den nationalen Pokal.

Laut ‚kicker‘ wären für einen dauerhaften Transfer nach Athen zwei bis drei Millionen Euro fällig, denkbar sei zudem eine erneute Leihe plus Kaufoption. An die TSG Hoffenheim ist der Mittelfeldspieler vertraglich noch bis 2024 gebunden.