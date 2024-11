Ben Yedder zu Bewährungsstrafe verurteilt

Wissam Ben Yedder wurde in Frankreich zu einer Haftstrafe verurteilt. Wie ‚RMC‘ berichtet, wurde der seit Sommer vereinslose Angreifer vor dem Strafgericht in Nizza wegen sexueller Belästigung unter Alkoholeinfluss in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Der ehemalige Profi der AS Monaco wurde zu zwei Jahren Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Darüber hinaus muss der 19-fache französische Nationalspieler eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro zahlen und muss für die nächsten sechs Monate seinen Führerschein abgeben.

Für Ben Yedder ist die Verurteilung ein weiterer Tiefschlag. Ende Dezember muss sich der 34-Jährige auch wegen psychischer Gewalt gegen seine Ehefrau im Rahmen eines seit Mai 2023 laufenden Scheidungsverfahrens vor Gericht verantworten. Ob Ben Yedder unter diesen Umständen seine Karriere noch einmal fortsetzt, erscheint äußerst unwahrscheinlich. In seiner Karriere schnürte der Mittelstürmer auch für den FC Sevilla und den FC Toulouse seine Schuhe.