Ohne Andrich & Mittelstürmer: Alonsos Startelf fürs EL-Finale

Auf der Reise durch bislang 51 ungeschlagene Pflichtspiele in Serie schenkte Xabi Alonso immer wieder anderen Spielern sein Vertrauen, hielt so die Stimmung hoch und alle Mann im Safte. Vor den Endspielen in der Europa League gegen Atalanta Bergamo (heute 21 Uhr) und im DFB-Pokal gegen den 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 20 Uhr) ist aber unumgehbar, dass es auch Härtefälle geben wird.

Im heutigen Europapokal-Finale von Dublin verzichtet Alonso auf Kaliber wie den deutschen Nationalspieler Robert Andrich sowie die Mittelstürmer Patrik Schick und Victor Boniface in der Startelf. Gut für Bayer: Superstar Florian Wirtz hat seine Prellung auskuriert und kann nach seinem halbstündigen Einsatz am Wochenende gegen den FC Augsburg (2:1) heute gegen Atalanta von Anfang an spielen.

So startet Bayer 04 ins EL-Finale