Bedient sich Newcastle bei Arsenal?

Newcastle United scheint sich mit einer Verpflichtung von Offensivmann Emile Smith Rowe zu beschäftigen. Wie die Regionalzeitung ‚The Northern Echo‘ berichtet, wird die Personalie von der Klubspitze der Magpies durchdiskutiert. Im Raum steht ein Transfer im kommenden Januar-Wechselfenster.

Unter der Anzeige geht's weiter

Smith Rowe kommt beim FC Arsenal in der laufenden Saison kaum zum Zug und wäre daher entbehrlich für die Gunners. Schon in der vergangenen Spielzeit war der 23-Jährige über weite Strecken außen vor. Am Tyne wiederum dürften sie noch dessen starke Saison 2021/22 mit insgesamt elf Torerfolgen vor Augen haben. Vertraglich ist Smith Rowe noch bis 2026 an seinen Heimatklub gebunden.