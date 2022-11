Achtmal Bundesliga: Japans WM-Kader

Japan hat am heutigen Dienstag seinen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar bekanntgegeben. Nationaltrainer Hajime Moriyasu hat dabei sieben Spieler aus der ersten Bundesliga nominiert. Auch ein Akteur aus dem deutschen Unterhaus hat es in das 26-köpfige Aufgebot der Japaner geschafft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dabei sind die Verteidiger Maya Yoshida (Schalke 04), Hiroki Ito (VfB Stuttgart) und der aktuell noch verletzte Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Mittelfeldspieler Wataru Endo (VfB Stuttgart), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) und Ritsu Doan (SC Freiburg) sowie Angreifer Takuma Asano (VfL Bochum). Aus der zweiten Bundesliga wurde Mittelfeld-Akteur Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) in den Kader berufen.

„Auf einer Wellenlänge“

Japan-Coach Moriyasu ist sich seiner schwierigen Aufgabe, die besten Spieler auszuwählen, bewusst: „Ich konnte leider nicht jeden nominieren, der sich auf die WM gefreut hat“, so der 54-Jährige. Mit seiner Auswahl ist er dennoch zufrieden: „Wir haben Spieler dabei, die einfach auf einer Wellenlänge sind. Sie werden sich gemeinsam formieren und ihre individuellen Stärken bestmöglich einbringen.“

Moriyasu zeigte sich auf einer Pressekonferenz sicher, eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern gefunden zu haben. In Gruppe E trifft Japan auf Deutschland, Costa Rica und Spanien.

Der Kader

Tor: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (St. Truiden), Eiji Kawashima (Racing Straßburg)

Abwehr: Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Maya Yoshida (Schalke 04), Takehiro Tomiyasu (FC Arsenal), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito (VfB Stuttgart), Yuto Nagatomo (FC Tokyo), Yuta Nakayama (Huddersfield Town)

Mittelfeld: Wataru Endo (VfB Stuttgart), Hidemasa Morita (Sporting Lissabon), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Gaku Shibasaki (CD Leganès), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Ritsu Doan (SC Freiburg), Junya Ito (Stade Reims), Takumi Minamino (AS Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Yuki Soma (Nagoya Grampus)

Angriff: Daizen Maeda (Celtic Glasgow), Takuma Asano (VfL Bochum), Ayase Ueda (Cercle Brügge)