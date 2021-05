Das CL-Finale: „Hero Havertz“ | „Peps bitterste Nacht“

Hero Havertz

In der englischen Sportpresse gibt es heute nur ein Thema, das Champions League-Finale. Der FC Chelsea feierte gestern Abend den zweiten Champions League-Titel der Vereinsgeschichte. Der Held des Endspiels war der deutsche Nationalspieler Kai Havertz. Der ‚Sunday Telegraph‘ titelt heute: „Havertz‘ Heldentaten treiben Chelsea auf den europäischen Gipfel“. Darauf stimmt sich auch die ‚Sun‘ ein und schreibt „Havertz bringt Tuchel die Champions League-Krone“. Der Deutsche sicherte den Londonern den Sieg mit seinem Treffer zum 1:0-Endstand gegen Manchester City. Nach einer eher durchwachsenen ersten Saison im Trikot des FC Chelsea gelang dem 21-Jährigen ein fulminanter Abschluss. Einen besseren Moment für seinen ersten Treffer in der Königsklasse hätte sich der Offensivspieler nicht aussuchen können.

Deutsche Trainer dominieren die Champions League

Havertz ist jedoch nicht der einzige Deutsche, der beim FC Chelsea eine Meisterleistung hinlegte. Die italienische Presse feiert heute vor allem Trainer Thomas Tuchel. „Die Champions League spricht weiter Deutsch“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Damit spielt die italienische Sportzeitung auf die Dominanz deutscher Trainer in der Königsklasse an. Nachdem sich 2019 Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool und ein Jahr darauf Hansi Flick mit dem FC Bayern krönte, ist Tuchel nun der dritte deutsche Trainer in Serie, der sich den Henkelpott holt. Während auf der einen Seite dessen Triumph steht, sieht der ‚Corriere dello Sport‘ die „bitterste Nacht “ in Pep Guardiolas Karriere. Der ManCity-Coach scheiterte wieder Mal beim Versuch, die Champions League mit einem anderen Verein als dem FC Barcelona zu gewinnen.

Chelsea spielte mit zwölf Mann

Auch die französische Presse lobpreist die Leistungen des FC Chelsea. Für die Franzosen stand einer ganz besonders im Fokus: „Mit N’Golo Kanté spielte Chelsea mit zwölf Mann gegen Manchester City“ titelt heute ‚Ouest France‘. Der 30-Jährige zeigte sich wie gewohnt extrem lauffreudig und unterband zahlreiche Angriffe der Citizens. Zurecht wurde der Franzose zum vierten Mal in sieben K.o.-Spielen als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Auch die ‚L’Équipe‘ erkennt die außerordentlichen Leistungen des Mittelfeldmanns an und schreibt trotz dessen geringer Körpergröße „Kanté, der Appetit eines Riesen“.