Di María spricht über PSG-Vertrag

Ángel Di María würde seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bei Paris St. Germain gerne verlängern. „Ich bin sehr glücklich und habe immer gesagt, dass PSG ein Klub ist, bei dem mir sehr viel Zuneigung entgegengebracht wurde, vom Präsidenten, der Geschäftsführung und allen anderen“, so Matchwinner Di María (zwei Tore, ein Assist) nach dem gestrigen 3:0-Sieg über Stade Rennes im Gespräch mit ‚Canal+‘.

Nach Informationen unserer französischen Partnerseite Foot Mercato laufen die Verhandlungen über einen neuen Kontrakt bis 2023. Der 32-jährige Argentinier betont: „Ich fühle mich gut und gebe hier mein Bestes. Ich habe es schon einmal gesagt, ich möchte meine Karriere in Europa in Paris beenden, aber es liegt nicht nur an mir. Es kommt auch auf den Klub an.“ Zum Ausklang seiner Laufbahn zieht es Di María dann wohl zu Ex-Klub CA Rosario.