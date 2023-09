Werder: Weiser-Verkauf kein Thema

Der SV Werder Bremen wird Mitchell Weiser (29) im kommenden Winter-Transferfenster nicht zum Verkauf anbieten. „Es ist für uns keine Option, ihn im Winter gehen zu lassen“, so Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz gegenüber der ‚Bild‘ über den Rechtsverteidiger, dessen Vertrag ausläuft, „wir waren mit seiner Berater-Agentur im guten Austausch, ich habe auch noch mal mit Mitch gesprochen. Wir wollen den Vertrag mit ihm weiterhin verlängern. Er fühlt sich in Bremen sehr wohl, wir können ihm auch etwas zurückgeben. Es ist auch kein Bruch in den Verhandlungen.“

Weiser selbst erklärte zuletzt, dass die Vertragsgespräche mit Werder auf Eis liegen und er über einen Klubwechsel im Sommer nachdenkt. Fritz sieht es pragmatisch: „Es ist normal, dass ein Spieler in dem Alter überlegt, was Sinn macht und ob er noch mal Lust auf eine andere Herausforderung hat. Ich hoffe, dass wir ihn mit unseren Argumenten überzeugen können und er in den kommenden Jahren noch in Bremen spielen wird.“