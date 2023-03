St. Pauli verlängert mit Burchert

Zweitligist FC St. Pauli hat den auslaufenden Vertrag mit Torhüter Sascha Burchert verlängert. Der 33-Jährige war im vergangenen Sommer ablösefrei von Greuther Fürth ans Millerntor gewechselt. Bei den Hamburgern ist er hinter Nikola Vasilj aktuell die Nummer zwei und noch ohne Einsatz für die Profis. Einmal stand Burchert für Paulis Regionalliga-Team zwischen den Pfosten.

Sportchef Andreas Bornemann erklärt: „Sascha hat seine Rolle bei uns hervorragend angenommen und sich von Beginn an in einer sehr guten Verfassung präsentiert. Mit ihm konnten wir den Konkurrenzkampf um den Platz im Tor auf ein neues Level heben.“ Burchert ist „sehr glücklich, dass wir uns frühzeitig auf eine Vertragsverlängerung verständigen konnten. Es passt für mich sportlich beim FC St. Pauli sehr gut und meine Familie und ich fühlen uns in Hamburg sehr wohl.“

