Uduokhai hat große Pläne | Vom BVB „nichts gehört“

Felix Uduokhai hat seine weiteren Karriereziele umrissen. Der Innenverteidiger des FC Augsburg sagt im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘: „Ich will eines Tages auf höchstem Niveau international spielen und mich mit den Besten messen. Wann genau der Zeitpunkt dafür sein wird, steht noch in den Sternen.“ Ein Wechsel schon in diesem Sommer sei ungewiss, zumal sein Vertrag noch bis 2024 datiert ist.

Der 23-jährige Linksfuß war 2019 vom VfL Wolfsburg zum FCA gekommen. Ein Jahr später verpflichteten die Fuggerstädter Uduokhai fest. Einmal war er auch schon bei der A-Nationalmannschaft dabei. Borussia Dortmund soll den 1,92-Meter-Mann auf dem Zettel haben, Uduokhai hat aber „nichts davon gehört“. Dennoch: „Es ehrt mich natürlich, wenn ich so etwas mitbekomme. Aber es kann auch nur heiße Luft sein, deswegen bilde ich mir nicht viel darauf ein.“