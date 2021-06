England - Schottland: So könnt ihr das EM-Spiel live sehen

Den Auftaktkracher gegen WM-Finalist Kroatien meisterte England mit einem souveränen 1:0-Sieg. Schottland wiederum hatte gegen Tschechien mit einem überragenden Patrik Schick keine Chance und musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Auch gegen das Nachbarland aus dem Süden werden die Bravehearts als krasse Außenseiter ins Spiel gehen.

England gegen Schottland live im TV und im Live-Stream

Das Duell zwischen den Engländern und den Schotten findet am heutigen Freitag, den 18. Juni statt. Der Anstoß im Wembley Stadium in London erfolgt planmäßig um 21 Uhr. Das ZDF überträgt die Partie live im Free TV. Fans ohne TV-Anschluss können das Spiel kostenlos über die ZDF-Mediathek streamen. Auch über MagentaTV kann die Partie live und in voller Länge angesehen werden. Hier geht's zur Gesamtübersicht.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen England und Schottland weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen notwendigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.