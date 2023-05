Newcastle will Top-Talent Güler

Newcastle United hat Offensiv-Juwel Arda Güler von Fenerbahce auf dem Zettel. Laut einem Bericht von ‚Ajansspor.com‘ hat ein erstes Treffen der Magpies mit Güler und dessen Berater bereits stattgefunden. Demzufolge sind neben Newcastle auch die SSC Neapel, Borussia Dortmund und der FC Barcelona hinter dem zentralen Mittelfeldspieler her.

Der 18-Jährige zählt in der Türkei zu den vielversprechendsten Talenten und besitzt in Istanbul noch einen Vertrag bis 2025. In seinem Kontrakt ist eine leistungsabhängige Ausstiegsklausel verankert, die es ihm erlaubt, die Blau-Gelben im Sommer für 20 Millionen Euro Ablöse zu verlassen. Allerdings fehlen ihm für die Klausel noch einige Einsatzminuten.

