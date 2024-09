HSV: Belohnung für Senkrechtstarter Baldé

Beim Hamburger SV darf sich Eigengewächs Fabio Baldé über eine baldige Vertragsverlängerung freuen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Rothosen die Gespräche mit dem Lager des 19-jährigen Flügelspielers über ein neues Arbeitspapier aufgenommen. Aktuell ist der Youngster noch bis 2026 an den HSV gebunden und wird ohnehin bald automatisch belohnt. Nach bereits vier Einsätzen unter Steffen Baumgart fehlt Baldé nur noch ein Einsatz über mindestens 45 Minuten, damit sich der bisherige Kontrakt in einen Profivertrag umwandelt.

Am Volkspark ist man sich dem Bericht zufolge jedoch einig, dass der Shootingstar langfristig an den Klub gebunden werden soll. Bei seinem ersten Startelfeinsatz gegen Preußen Münster am vergangenen Wochenende trug Baldé mit einer Torvorlage zum 4:1-Sieg des HSV bei. In Abwesenheit der verletzten Bakery Jatta (26) und Jean-Luc Dompé (29) winken dem gebürtigen Hamburger in den kommenden Wochen weitere Spielminuten.