Knieverletzung: Nkunku droht monatelange Pause

Der FC Chelsea muss wohl sehr lange auf Neuzugang Christopher Nkunku verzichten. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, verletzte sich der Franzose im Testspiel gegen Borussia Dortmund (1:1) vor wenigen Tagen bei einem Zusammenprall mit Mats Hummels deutlich schwerwiegender als zunächst gedacht und könnte mehrere Monate ausfallen.

Dem 25-Jährigen, der in dieser Transferperiode für 60 Millionen Euro von RB Leipzig an die Stamford Bridge wechselte, droht nun eine Operation am Meniskus. Es stehen weitere Untersuchungen an, bevor eine Entscheidung bezüglich des Eingriffs getroffen und eine genauere Ausfallzeit beziffert werden kann.