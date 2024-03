Oranje hadert mit Millimetern | Bodenloser Angriff auf Vinicius

Ernüchterung

2:1 gegen die Niederlande – die deutsche Nationalmannschaft hat den zweiten prestigeträchtigen Sieg innerhalb weniger Tage eingefahren und scheint rechtzeitig zur Heim-EM wieder zu alter Stärke gefunden zu haben. Endlich ist hierzulande mal wieder so etwas wie Euphorie spürbar. An Rheinmündung und Ijsselmeer fällt die Vorfreude auf den Sommer nach dem gestrigen Abend dagegen noch verhalten aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Oranje schluckt durch Millimeterarbeit eine bittere Testspiel-Niederlage in Deutschland“, titelt die Tageszeitung ‚AD‘ in Anspielung auf den Kopfball von Niclas Füllkrug, aus dem unter Mithilfe der Torlinien-Technik der 2:1-Endstand resultierte. Vor allem in spielerischer Hinsicht warte noch viel Arbeit auf den Bondscoach. „Das Rätsel von Ronald Koeman ist immer noch nicht gelöst.“ Noch härter fällt das Urteil des ‚Telegraaf‘ aus: „Oranje macht nur Rückschritte in Richtung Europameisterschaft.“ Koeman werde „noch viel tüfteln müssen“, damit seine Mannschaft „zumindest Außenseiterchancen auf den EM-Titel“ hat.

Lese-Tipp

EM kann kommen: Die Erkenntnisse der Länderspiele

Schande

Auf der gestrigen Pressekonferenz ließ Vinícius Júnior seinen Gefühlen freien Lauf: „Ich verliere mehr und mehr die Lust am Spielen“, sagte der brasilianische Offensivstar in Tränen aufgelöst über die rassistischen Angriffe auf seine Person. Man sollte großen Respekt haben für diese ehrlichen und emotionalen Worte, die hoffentlich möglichst vielen Leuten da draußen die Augen öffnen. Klar ist aber, dass es immer auch die Unbelehrbaren geben wird – so wie José Luis Chilavert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Reaktion von Paraguays ehemaligen Weltklasse-Keeper auf Vinicius‘ Gefühlsausbruch ist in Niveau und Inhalt kaum zu unterbieten: „Brot und Spiele. Er ist doch der erste, der seine Gegner beleidigt und angreift“, schrieb Chilavert auf der Twitter-Nachfolgerplattform X und beleidigte den Real-Profi aufs Übelste: „Sei keine Schwuchtel, Fußball ist etwas für Männer.“ Längst ist diese „Ekel-Aussage“ (‚Bild‘) um die Welt gegangen – sie lässt einen sprachlos zurück.